На уфимку с крыши упал снег. Женщину увезли в больницу

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня днем, 12 марта, с крыши дома по улице Ленины в Уфе на 60-летнюю горожанку с крыши упал снег. Инцидент произошел, когда женщина проходила мимо трехэтажного здания, в котором располагается Уфимский государственный институт искусств.

– Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу для обследования, – передали в пресс-службе Управления гражданского защиты.

Сотрудники аварийной службы оградили опасный участок и сейчас выясняют, кто виноват в происшествии.

Напомним, прошедшей зимой с крыши морга в Уфе сошла «лавина», которая завалила собой двух женщин и повредила автомобиль.