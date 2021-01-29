«Лавина» обрушилась с крыши морга на двух женщин

кадр записи с моментом падения снега с крыши

В башкирской столице Уфе с крыши морга на улице Цветочной сошла «лавина», которая завалила собой двух женщин. Видео инцидента, который произошел утром 29 января, появилось в соцсетях. На кадрах видно, как с кровли административного здания сходит какое-то колоссальное количество снега. Попавших под него уфимок невозможно разглядеть. Под раздачу попал и припаркованный у морга автомобиль.

В Управлении гражданской защиты города сообщили, что в результате происшествия пострадали жительницы 29 и 57 лет. «Скорая» госпитализировала их в 13-ю больницу. После оказания помощи медики отпустили пострадавших домой. Повреждения получила и стоявшая у здания «Лада Гранта». Кому придется отвечать за инцидент, пока неизвестно.

Как выяснилось, за сегодняшний день в Уфе это не первый такой случай. В Советском районе сошедший с крыши дома снег «ударил» по Toyota Prius. Там, к счастью, обошлось без человеческих жертв.