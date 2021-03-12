Уфимец купил лотерейный билет за 600 рублей и стал миллионером

Вместе с уфимцем в том же розыгрыше огромные деньги взял москвич Фото: Лия МУРАДЬЯН

Уфимец стал миллионером, купив лотерейные билет. Об этом со ссылкой на «Столото» пишет издание UfacityNews.ru.

Горожанин решил попытать удачу 5 марта. Он купил лотерейный билет за 600 рублей через мобильное приложение. В тот же день житель башкирской столицы стал одним из триумфаторов розыгрыша,сорвав куш в 4,9 млн рублей. В той же лотерее поучаствовал житель Москвы, его выигрыш оказался в три раза больше – 15 млн рублей.

Личности счастливчиков организаторы лотереи решили не раскрывать.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что пять жителей Башкирии стали миллионерами, но по неизвестным причинам не обратились за своим выигрышем.