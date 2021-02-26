Пять жителей Башкирии стали миллионерами и не знают об этом

Пять миллионов все еще ждут своих хозяев Фото: Лия МУРАДЬЯН

В России 1 января состоялся новогодний розыгрыш «Русского лото», в котором 22 жителя Башкирии выиграли по миллиону рублей. 17 человек уже успели обратиться за оформлением выигрыша, а вот пятеро, по всей видимости, не в курсе того, что стали миллионерами, и до сих пор никак о себе не заявили. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

– Это обычная ситуация, когда победители обращаются за выигрышем через месяц или даже позже. Когда мы интересуемся у победителей, почему они обращаются не сразу, то самые популярные причины это: выбирали способ оформления […], договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву. Также среди распространенных ответов – случаи, когда победители вспоминали о билетах не сразу, – отметил операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Она призвала победителей не затягивать с оформлением выигрыша. У счастливчиков еще есть время – они могут забрать свои миллионы в течение полугода после розыгрыша. Деньги, если за ними никто не придет, будут перечислены в бюджет Российской Федерации.