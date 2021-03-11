Власти продолжают настаивать на создании суперуниверситета на базе двух ведущих вузов Башкирии Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Башкирии озвучили предварительное название нового университета, который объединит БашГУ и УГАТУ - Башкирский университет науки и технологий.

Сегодня, 11 марта, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин в эксклюзивном интервью «КП-Уфа» впервые озвучил одно из «рабочих» названий будущего вуза после объединения БГУ и УГАТУ. Он подчеркнул, что пока его не утвердили.

Александр Сидякин озвучил название, отвечая на вопрос корреспондента «КП-Уфа» о том, какой диплом какого вуза получат сегодняшние студенты БГУ и УГАТУ после их объединения.

- Выпускники вузов, как правило – люди, работающие в различных отраслях экономики в нашей стране. Они не понимают необходимости объединения, так как поступали в УГАТУ, а заканчивают Башкирский университет науки и технологий, например. Это одно из рабочих названий. Тоже самое с выпускниками БГУ, большинство из которых потом работают в региональной экономике, - подчеркнул руководитель администрации главы Башкирии.