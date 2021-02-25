Власти Башкирии настаивают на объединении БГУ и УГАТУ и мечтают о миллиардном гранте

На прошлой неделе на пресс-завтраке, организованном газетой «КоммерсантЪ-Уфа» власти республики подробно рассказали о том, для чего они хотят объединить два ведущих вуза Башкирии – БашГУ и УГАТУ. На вопросы попытались ответить замруководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, вице-премьер правительства республики Азат Бадранов и ректоры обоих университетов. Высказаться по этому вопросу смогли также общественные деятели и ученые.Как отметили представители правительства, суть объединения двух университетов сводится к тому, что это необходимый шаг для победы в гранте Президента России на миллиард рублей. Вернее, чтобы вообще подать заявку на участие, нужно создать «суперуниверситет». К слову, на эти деньги претендуют еще два региона, готовые объединить свои вузы.В конце встречи «Комсомолка» задала вопрос присутствующим: кто же будет распоряжаться этим миллиардом рублей в случае победы в гранте? Вразумительного ответа на него мы не получили.ПРИЧИНА ОБЪЕДИНЕНИЯНа этот вопрос попытался ответить вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов.- С чем связано и для чего необходимо объединение вузов? Во-первых, наши университеты сегодня нуждаются в перезагрузке. Эти вузы были созданы в советское время, под советскую плановую экономику. В начале 2010-х годов федеральное правительство запустило программу по созданию федеральных университетов и национально-исследовательских. Сейчас она уже завершена, но сегодня появилась другая – «Приоритет-2030», - начал издалека Бадранов.Как известно, в конце 2000-х годов Башкирия отказалась от участия в программах по созданию федеральных и национально-исследовательских университетов.- Что мы получили потом? В то время как наши соседи накачивали ресурсами свои университеты, прошли этап объединений, повысили зарплаты преподавателям, наши вузы довольствовались скромным финансированием, - подчеркнул вице-премьер.По словам Бадранова, цель объединения - чтобы республика стала не экспортером кадров и людских ресурсов, а импортером. А также «повышение кадрового и научного потенциала». Ну и выход «в российские и мировые рейтинги».- Тема объединения возникла не от того, что на Тукаева, 46 чиновникам делать нечего. А от острой необходимости перезагрузки наших университетов. Мы должны создать здесь точку притяжения, - отметил вице-премьер правительства Башкирии.ЧТО ГОВОРЯТ РЕКТОРЫРанее многие ученые, работавшие в БашГУ и УГАТУ, выступили с резкой критикой идеи объединения вузов и дали высокие оценки каждого из университетов. В качестве аргумента против слияния двух непохожих друг на друга учебных заведений они отмечали, что это ударит по самим преподавателям и студентам.Противоположную точку зрения высказал председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.- Те самые комплементарные оценки в адрес наших вузов… давайте честно друг друга спросим: а мы их заслужили? Наши университеты стремительно теряют свои позиции. Сейчас все просто. Очередная программа, очередная «палочка» бросается. Мы можем спастись, а можем сказать: «нет, мы самостийные (самобытные – Ред.) и классные». Ну, какие мы классные? – заявил Мурзагулов.Ректор БашГУ Николай Морозкин, который еще в конце января выступал с критикой идеи объединения с УГАТУ, в этот раз высказался в ином ключе.- Я бы не стал говорить, что наши университеты совсем плохие. И БашГУ, и УГАТУ, и Нефтяной входят в 100 лучших университетов России. Но динамика развития у нас не такая стремительная, как в других регионах. Не потому, что у нас плохие ученые, а потому, что у нас нет денег. Поэтому сейчас программа «Приоритет-2030» позволит нам получить хорошие деньги и продвинуть наши университеты. Как говорят, сделать «прыжок лягушки». С этой точки зрения, конечно, сейчас у нас другого пути просто нет, - заявил Николай Морозкин.В свою очередь, ректор УГАТУ Сергей Новиков всецело поддержал идею «укрупнения» вузов.- В поддержку правительства я бы хотел сказать, что после того, как идею с объединением высказали, на нее тут же набросились с резкой критикой. Мне эта история не нравится. Да, сегодня УГАТУ и БГУ – хорошие, среднячковые региональные вузы. Мы развиваемся экстенсивным путем. Мы не говорим, что сегодня в УГАТУ и БГУ все плохо. Мы говорим, что нам нужен интенсивный путь развития. Мы сражаемся не для того, чтобы быть среднячками, а чтобы быть лучшими. А для этого нужны смелые решения, - заявил Сергей Новиков.ПОЧЕМУ ИМЕННО ОНИНа вопрос о том, почему решили объединить именно БашГУ и УГАТУ, попытался ответить вице-премьер Азат Бадранов.- Это связано с учредителями, в первую очередь, поскольку у нас все остальные университеты отраслевые. Например, педагогический относится к Министерству просвещения, Аграрный – к Минсельхозу, БГМУ – к Минздраву. УГНТУ – другая история. А БашГУ и УГАТУ относятся к Министерству науки и высшего образования, - пояснил Бадранов.Замруководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев дополнил своего коллегу.- Если бы мы рассматривали объединение двух гуманитарных вузов, то представляете себе, сколько направлений, факультетов, кафедр пришлось бы объединить? Это была бы больше опитимизация. А целью ставится именно развитие и увеличение. У БашГУ и УГАТУ совпадение по профилям всего лишь 6%, - подытожил Кильсенбаев.В конце встречи мнения Кильсенбаева и Бадранова относительно объединения БашГУ и УГАТУ разошлись. Первый заявил, что решение принято окончательно и бесповоротно, а второй, что это еще не точно.