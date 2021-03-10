В Башкирии сообщили, что поиски 15-летней пропавшей свернуты

Фото: Лиза Алерт Башкортостан

Сегодня, 10 марта, волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что в Уфе прекращены поиски пропавшей девочки-подростка. Согласно предоставленным данным, Ксению Плотникову, которая исчезла несколько дней назад, нашли.

Поисковики уточнили, что девочку в последний раз видели 8 марта в столице республики. В тот день она вышла из дома и не вернулась назад. Родители подростка объявили тревогу и привлекли к поискам волонтеров, полицию, опубликовали призывы в социальных сетях.

Сегодня стало известно, что девочку нашли живой, о состоянии здоровья данные не приводятся, ровно как и детали поиска.