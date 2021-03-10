Пятерых сотрудников ГИБДД Башкирии задержали прямо во время работы

Следственный комитет возбудил уголовные дела

Сегодня, 10 марта, правоохранительными органами были задержаны пятеро сотрудников ГИБДД Башкирии из Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО). Их подозревают в получении взятки, со ссылкой на источник сообщает агентство «Башинформ».

В пресс-службе МВД республики пояснили, что факты взяточничества выявили сотрудники собственной безопасности ведомства. Их материалы переданы в Следственный комитет, где против задержанных возбудили уголовные дела. Сейчас МВД проводит служебную проверку. По ее итогам будет принято решение о привлечении сотрудников ГИБДД к ответственности и увольнении со службы.