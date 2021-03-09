Опубликовано видео с моментом жуткого ДТП под Уфой: грузовик «впечатал» легковушку в фуру

Легковушку зажало между двумя большегрузами // фото: ГИБДД РБ

ГИБДД Башкирии обнародовала видео с моментом смертельного ДТП, при котором легковушку зажало между двумя большегрузами. Напомним, дорожный инцидент произошел сегодня, 9 марта, на трассе под Уфой. В аварии погибли два человека.

Госавтоинспекция опубликовала запись с видеорегистратора «Камаза», водитель которого, судя по кадрам, не мог затормозить перед сбавившими ход машинами впереди. Грузовик врезался в Mitsubishi Lancer и «провез» его несколько метров, пока не впечатал легковушку в попутную фуру.

Иномарка от двойного удара буквально «сложилась» между многотонными машинами. У водителя и пассажира не было шансов выжить – они скончались на месте. Личности погибших до сих пор не раскрываются, Госавтоинспекция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.