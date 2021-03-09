Под Уфой легковушку зажало между двумя грузовиками: два человека погибли на месте

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 9 марта, на трассе в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Погибли два человека.

Как сообщила региональная ГИБДД, авария случилась на 1456 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Там столкнулись два грузовика и Mitsubishi Lancer. Судя по фотографиям с места происшествия, легковушку зажало между многотонными машинами. Водитель и пассажир авто от полученных травм скончались до приезда медиков. Личности погибших пока устанавливаются.

фото: ГИБДД РБ

Причины и обстоятельства дорожного инцидент выясняют сотрудники дорожной полиции и других служб.