Динар Гильмутдинов опубликовал предупреждение для жителей Башкирии

Фото со страницы Динара Гильмутдинова в Facebook

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов сегодня, 5 марта, на своей странице в социальных сетях опубликовал предупреждение о традиционных рейдах в выходные дни. По словам руководителя ведомства, это необходимо для снижения рисков.

– В связи с увеличением плотности транспортного потока, связанное с завершением рабочей недели, а также в целях своевременного реагирования на возможное осложнение обстановки, исключение рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД, Госавтоинспекция Башкортостана проводит традиционные рейдовые мероприятия, – следует из опубликованной информации.

Гильмутдинов предупредил, что рейды будут сопровождаться проверками, направленными на выявление нетрезвых водителей.