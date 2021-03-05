В Башкирии за день произошло уже второе ДТП на железной дороге. С тепловозом столкнулся грузовик

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 5 марта, в Аургазинском районе Башкирии грузовик столкнулся с поездом. Это уже второе ДТП на железной дороге за сегодняшний день.

Как передает региональная Госавтоинспекция, инцидент произошел на 107 километре трассы Узеган-Дарьино. 23-летний водитель КамАЗа во время движения по железнодорожному переезду допустил столкновение с тепловозом.

– В результате ДТП водитель грузового автомобиля госпитализирован. По предварительным данным, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, – прокомментировали в дорожной полиции.

Напомним, такая же авария случилась сегодня утром в Архангельском районе республики. Водитель легковушки проигнорировал красный сигнал светофора на железнодорожном переезде, из-за чего машину снесла электричка. На месте происшествия скончались два человека, еще одного госпитализировали.