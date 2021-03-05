В машине ехала семья: известны подробности ДТП с участием электрички в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

В башкирской ГИБДД раскрыли подробности аварии на железнодорожных путях в Архангельском районе. Напомним, около 8:30 утра 5 марта на жд-переезде автодороги Перегон-Приуралье-Карламан столкнулись электричка и «Лада Калина». В результате происшествия погибли два человека.

Как пояснили в Госавтоинспекции, за рулем легковушки находился 57-летний местный житель. На пассажирских местах сидели 65-летняя сожительница водителя и ее 39-летний сын. Пожилая пара от полученных травм скончалась на месте ДТП. Мужчина был экстренно доставлен в ближайшую больницу. Об оценке его состояния пока не сообщается.

– По предварительным данным, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, объехав остановившиеся автомобили, – добавили в ГИБДД.

Сейчас инспекторы в рамках начатого разбирательства уточняют причины и условия возникновения ДТП.