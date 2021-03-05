На железной дороге в Башкирии легковушка столкнулась с элетричкой, есть погибшие

фото: МЧС РБ

Сегодня, 5 марта, около восьми часов утра в Архангельском районе Башкирии электричка столкнулась с легковым автомобилем. По данным МЧС республики, погибли три человека. В ГИБДД сообщают только о двух жертвах – сидевшем за рулем машины водителе и его пожилой пассажирке.

ДТП случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской дороги – между станциями Карламан и Приуралье. На пути выехала «Лада Калина», столкнувшаяся впоследствии с поездом. Электричка двигалась из Инзера в Стерлитамак, пассажиров в ней не было.

– Водитель, мужчина, и пожилая женщина скончались на месте аварии. Ещё один пассажир получил тяжёлые травмы. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы, – добавили в Госавтоинспекции.

В МЧС отметили, что среди погибших детей нет.