Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Башкирии погиб в опрокинувшейся на крышу «Оке»

Машина не удержалась на колесах после столкновения с «Приорой»
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото: ГИБДД РБ

Фото: ГИБДД РБ

4 марта на улице Советской в башкирском селе Зирган произошла смертельная авария. Об этом сообщила республиканская ГИБДД.

Дорожный инцидент случился в шестом часу вечера. Столкнулись «Ока» и «Лада Приора». После удара первый авто не удержался на колесах и опрокинулся на крышу. Его водитель – 67-летний местный житель – от полученных травм скончался на месте происшествия. Автомобилист из «Приоры» отделался легким испугом.

Напомним, сегодня утром на жд-путях столкнулись электричка и «Лада Калина». Известно о двух погибших.

ДТП