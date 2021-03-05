Житель Башкирии погиб в опрокинувшейся на крышу «Оке»

Фото: ГИБДД РБ

4 марта на улице Советской в башкирском селе Зирган произошла смертельная авария. Об этом сообщила республиканская ГИБДД.

Дорожный инцидент случился в шестом часу вечера. Столкнулись «Ока» и «Лада Приора». После удара первый авто не удержался на колесах и опрокинулся на крышу. Его водитель – 67-летний местный житель – от полученных травм скончался на месте происшествия. Автомобилист из «Приоры» отделался легким испугом.

Напомним, сегодня утром на жд-путях столкнулись электричка и «Лада Калина». Известно о двух погибших.