В Башкирии из-за метели на трассе развернули пункты обогрева

Фото: МЧС по Башкирии

МЧС по Башкирии сообщает о развертывании двух мобильных пунктов обогрева на трассе М-5 «Урал» в Туймазинском и Иглинском районах республики. Из-за сильной метели, обрушившейся на регион, сотрудники экстренных служб решили действовать на опережение. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас уже работает пункт обогрева на 63 человека на 1363 и на 1535 километре федеральной трассы М-5 «Урал».

Как отметили в МЧС по Башкирии, спасатели подготовили еще 11 стационарных пунктов обогрева общей вместимостью 1792 человека и 34 передвижных пункта вместимостью 536 человек. Кроме того, сейчас на дорогах республики работают 1742 единицы дорожной спецтехники.

По данным МЧС по Башкирии на 21:30 по местному времени затруднений и ограничений движения на дорогах республики нет.

Напомним, ранее экстренные службы предупреждали о неблагоприятных погодных условиях - шквалистом ветре и метелях.