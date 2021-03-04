МЧС по Башкирии предупреждает о шквалистом ветре и метелях

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МЧС по Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях, которые накроют территорию республики на ближайшие несколько дней. По данным Башгидрометцентра вечером 4 марта в регионе ожидается усиление ветра и ухудшение видимости. Синоптики прогнозируют снег, местами сильный, в некоторых районах метель, снежные заносы на дорогах, снежный накат и гололедица. Ветер будет юго-западный, западный 9-14 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду. В ночь на пятницу, 5 марта, температура воздуха составит -5, -10 градусов Цельсия, днем 0, +5 градусов.

В предстоящую пятницу, 5 марта, по республике ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, гололед. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. Прогнозируется ухудшение видимости на дорогах до 500-1000 метров, ожидаются снежные заносы, снежный накат и гололедица.