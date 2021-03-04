Жителей Башкирии просят помочь в опознании мужчины по его останкам

СК попросил всех, кто может знать погибшего, дать о себе знать

Следственный комитет Башкирии пытается установить личность мужчины, останки которого были обнаружены в августе 2020 года рядом с садом «Василек» в городе Стерлитамаке.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что вместе со скелетированным трупом погибшего были найдены черные штаны с помарками коричневого и серого цветов и кожаным ремнем, фрагменты черной ткани, похожие на рукава от свитера и козырек от серой утепленной кепки.

По черепу и другим останкам мужчины специалисты составили словесный портрет и выполнена реконструкция лица. Вот его приметы: смешанная монголоидно-европеоидная раса, возраст – 30-50 лет, рост – 164-171 см, размер головного убора – 53-54 см.

фото: СК РБ

– Всем, кто обладает информацией о личности указанного мужчины просьба обратиться по нижеуказанным телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного телефона 020), – обратился СК.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что лежавшие в сумке останки неизвестного были обнаружены 24 августа. Мешок с уже скелетированными частями тела и одеждой подбросили к забору у дома пенсионерки.