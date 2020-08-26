В Башкирии женщине подбросили сумку с останками человека

Криминалисты установили, что останкам не менее года

В садах под башкирским городом Стерлитамаком пожилой женщине подбросили мешок с останками человека. Пенсионерка обнаружила его у забора собственного дома днем 24 августа. Об этом сообщил источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, в матерчатой сумке лежали череп, кости рук, ног и бедер. Прибывшие на место страшной находки криминалисты установили, что предварительная давность останков – более года. Их передали на обследование судмедэксперту. Правоохранители, помимо костей, также изъяли брюки, ремень, останки головного убора и фрагмент лезвия ножа – по всей видимости, все это так же было обнаружено в мешке.

Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело по статье «убийство».