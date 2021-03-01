На железнодорожной станции в Уфе поезд насмерть сбил мужчину

Мужчина пытался перейти пути и попал под поезд

В Уфе на прошлой неделе местный житель погиб под поездом. Об этом 1 марта на оперативном совещании в местном правительстве сообщили председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– 24 февраля на станции Правая Белая погиб мужчина, переходивший железнодорожные пути перед проходящим поездом, – отрапортовал руководитель аварийной службы.

Гумеров добавил, что в тот же день в Федоровском районе Башкирии при отравлении угарным газом в собственном доме погибли мужчина и женщина.