277 жителей Башкирии скончались от коронавируса

Больше 240 жителей Башкирии с диагностированным коронавирусом лежат в больницах

В Башкирии по состоянию на 1 марта 2021 года число жертв коронавируса составляет 277 человек. За сутки было подтверждено еще четыре смерти от инфекции. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Напомним, всего с начала пандемии в республике было зарегистрировано 28 719 случаев COVID-19. За день его нашли еще у 138 человек. Выздоровело за все время 23 007 человек, 140 – за последние сутки.

Сейчас коронавирусом болеют 5 435 жителей республики: 241 лежит в ковид-госпиталях, 5 194 переносят инфекцию дома.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Башкирии заявил, что в регионе отмечается положительная динамика к выздоровлению – ежедневно число вылечившихся значительно превышает число заболевших.