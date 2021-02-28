Глава Башкирии опубликовал забавное видео со своей поющей анимацией

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 28 февраля, опубликовал на своей странице в социальных сетях забавное видео с собой. На нем руководитель региона пританцовывает и поет.

«Мне тут вот такое прислали. Не знаю, как сделали, но по-моему - смешно», – прокомментировал Хабиров.

Пользователям социальных сетей понравилась публикация. Многие комментаторы одобрили чувство юмора главы.

«Молодец человек с чувством юмора. Независимо от должности умеет шутить, смеяться и оставаться главой нашей республики», – прокомментировала местная жительница