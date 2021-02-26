Парламент Башкирии в первом чтении принял закон о штрафах за продажу энергетиков детям

В Башкирии вскоре введут штрафы за продажу энергетиков детям

Сегодня, 25 февраля, башкирский парламент в первом чтении принял закон о введении штрафов за продажу энергетиков детям. Присутствующие на заседании депутаты единогласно проголосовали «за».

Согласно законопроекту, продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним повлечет за собой следующие штрафы: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 до 200 тысяч рублей. При повторных нарушениях сумма штрафов будет расти.

Напомним, закон, запрещающий продажу энергетиков гражданам до 18 лет, был принят башкирским парламентом в прошлом году. Спикер Госсобрания-Курултая объяснил эту меру заботой о здоровье детей.