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Власти Башкирии приняли закон о запрете продажи энергетиков детям

Спикер местного парламента объяснил, зачем это было сделано
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Текст закона передан на подпись Хабирову

Текст закона передан на подпись Хабирову

Депутаты башкирского парламента приняли закон о запрете продажи энергетических напитков детям. Его направили на подпись главе республики Радию Хабирову. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Для чего именно был принят закон о запрете продажи энергетиков, объяснил председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– По статистике основными потребителями обозначенных напитков являются подростки, которые беспрепятственно их покупают, не контролируя суточную дозу и нанося тем самым своему организму вред, сопоставимый с непомерным потреблением алкоголя. У детей возникает депрессия, формируется зависимость, нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания. Кроме того, сильно страдает сердечно-сосудистая система. Данным законом мы защищаем здоровье молодого поколения, – заявил парламентарий.

Спикер добавил, что в ряде регионов уже введены аналогичные запреты. Что именно относится к энергетикам, прописано в российских ГОСТах – там эту продукцию называют «безалкогольными тонизирующими напитками». Кофейные и чайные напитки к этой категории не относятся.

Ответственность за нарушение запрета на продажу энергетиков детям установят в республиканском кодексе об административных правонарушениях.