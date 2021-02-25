В Башкирии родители нашли тело 5-месячного сына в частном доме

В Башкирии родители нашли тело 5-месячного сына Фото: Олег ЗОЛОТО

5-месячного мальчика из Белорецкого района Башкирии нашли мертвым прямо в собственном доме.

По данным источника «КП-Уфа», тело ребенка обнаружили родители ранним утром 24 февраля. Родственники решили проведать малыша с утра, но когда подошли к нему – ужаснулись, мальчик был мертв.

Примечательно, что, по предварительным данным, смерть несовершеннолетнего не имеет признаков криминала. Во всяком случае, истинные причины страшного события предстоит выяснить судмедэкспертам. Тело малыша из дома забрали для проведения необходимых исследований.

Напомним, что в середине февраля 2021 года в башкирском селе Знаменка родители обнаружили бездыханное тело своей дочки в детской коляске.