В Башкирии многодетная мать уложила 2-месячную дочь спать в коляску, а утром обнаружила девочку мертвой

По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Знаменка Белебеевском районе Башкирии в коляске у себя дома скончалась 2-месячная девочка. Ее бездыханное тело утром 15 февраля обнаружила мать, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. В прокуратуре передали, что по факту смерти грудного ребенка проводится проверка.

– Многодетная мать уложила двухмесячную девочку спать в детскую коляску, проснувшись утром, обнаружила её мертвой, – рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что семья погибшей состоит на учете в полиции как неблагополучная. Мать злоупотребляет спиртным и ранее неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сейчас прокуратура проверят, следили ли за данной семьей органы опеки. Следственный комитет тем временем уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.