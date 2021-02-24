Годовалый ребенок из Башкирии получил лекарство от смертельной болезни за 160 млн рублей

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Годовалому Аскару И. из Башкирии с диагностированной спинально-мышечной атрофией (СМА) первого типа сделали инъекцию одного из самых дорогих лекарств в мире. Ребенок в канун 2021 года выиграл в лотерею препарат, стоимость которого оценивается в 160 млн рублей. Розыгрыш организовала швейцарская фармацевтическая компания.

Малыш смог получить заветный укол только спустя два месяца. Радостной новостью в соцсетях поделились его родители.

– Мы прилетели в Екатеринбург 16 февраля. Попали на праздники и просто ждали этот день. И это случилось. Аскар спал и перенёс все хорошо. Теперь нас ждёт долгая реабилитация, но первая цель достигнута. Мы очень рады. Благодарим всех за поддержку, – написала семья мальчика.

СМА 1 типа, которую диагностировали Аскару, – это тяжелое наследственное заболевание. Оно парализует мышцы и поражает органы, отвечающие за глотание и дыхание. Укол малышу необходимо было сделать как можно скорее – до наступления необратимых последствий.