10-месячный Аскар Исхаков из Башкирии, которому диагностировали спинально-мышечную атрофию (СМА) первого типа, выиграл в лотерею одно из самых дорогих лекарств в мире. Розыгрыш препарата, стоимость которого оценивается в 160 млн рублей, организовала швейцарская фармацевтическая компания. Родители Аскара подали заявку на участие в программе и под Новый год стали свидетелями настоящего чуда. Ранее они пытались собрать колоссальную сумму на покупку лекарства за счет пожертвований.– Нам хочется кричать на весь мир! Как же томительным было это ожидание. Мы плачем от радости! Да и вы, наверное, тоже! Дорогие, любимые, уже такие родные волонтёры, помощники, благотворители - все, кто хоть краешком был задействован в нашем народном сборе! Хотим вам выразить огромную благодарность за ваши добрые сердца! – написала семья Исхаковых в соцсетях. – Наш сын Аскарик запрыгнул в последний вагон уходящего поезда под названием Лотерея жизни!Родители Аскара признались, что узнали о последнем разыгранном уколе вчера, 22 декабря. Они даже успели расстроиться, потому что имя победителя лотереи оглашено не было. «И поздно вечером нам сообщили, что именно Аскару выпал жребий, и он теперь счастливый получатель бесплатного укола».СМА 1 типа, которой страдает Аскар, – тяжелое наследственное заболевание. Парализуя мышцы, оно быстро прогрессирует. Последними поражаются органы, отвечающие за глотание и дыхание. В конце концов больной ребенок умирает, не дожив и до двух лет. Дорогостоящий укол жизненно важно ввести до того, как наступят необратимые последствия.