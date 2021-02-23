В Уфе нашли кошку-путешественницу, проехавшую две тысячи километров под капотом в мороз

Фото: скриншот видеоролика РИА Новости

Необычный случай произошел с военными, которые недавно отправились колонной из Чебоксар в сторону Челябинска. На вторые сутки пути военнослужащие увидели, как из-под капота одного из военных грузовиков выходит на прогулку кошка. На тот момент колонна уже проехала более двух тысяч километров и находилась на временной стоянке в Уфе. Как оказалось, кошка-путешественница все это время ехала «зайцем» в одном из грузовиков, сообщает РИА Новости.

Военные не стали прогонять «безбилетницу» и решили найти пушистой путешественнице новый дом. По дороге в Челябинск они связались с волонтерами из местного приюта «Я – живой!» и попросили приютить мурку хоть на время.

В Челябинске для кошки-путешественницы нашли временную передержку.

Напомним, недавно из Уфы в Челябинск отправился худеть лабрадор с лишним весом, которого предали хозяева. У Хаммера серьезные проблемы со здоровьем и более 40 килограмм лишнего веса. Теперь у него есть все шансы на нормальную жизнь.