«Он огромный»: волонтеры спасают лабрадора из Уфы, которого хозяева хотели усыпить из-за ожирения

Сначала Хаммер с трудом ходил и дышал. Фото: «ЛАБРиКО»

Чудесную историю уфимского пса, которого хозяева сначала раскормили до немыслимых размеров, а потом решили усыпить, рассказали зоозащитники.

Все началось с того, что в уфимскую ветлечебницу привели шестилетнего лабрадора. Хозяева заявляли, что пес разжирел до невозможности, практически не передвигается, поэтому его лучше усыпить, чтобы не мучился (позже выяснилось, что большую часть времени пес проводил в клетке без возможности двигаться – Ред.). Ветеринары с трудом уговорили их не убивать животное, а сами бросили клич помощи по соцсетям. Спасти собаку вызвались Екатерина и Юлия - создательницы центра помощи ретриверам «ЛАБРиКО» в Челябинске. И уже совсем скоро Хаммер (такую кличку получил пес из-за своих внушительных размеров – Ред.) переехал в свой новый дом.

Пес весил почти под 90 кг при норме всего в 40. Фото: «ЛАБРиКО»

«СОБАКУ ДОВЕЛИ ДО СОСТОЯНИЯ БОРОВА»

- Шок. Удивление. Ступор. Потом приходит недоумение и непонимание. Позже приходит жалость и сочувствие. Именно эту гамму эмоций испытывают люди, впервые встретившие Хаммера. Он просто огромен, - рассказывают зооволонтеры. - Когда мы брались за помощь ему, мы видели перед собой просто толстую собаку. И вот он приехал. Чтобы выгрузить его из машины - понадобилось двое взрослых. Просто чтобы помочь собаке выйти.

После первого взвешивания собаки Юлия и Екатерина еще больше впали в ступор. Хаммер весил более 88 килограммов, хотя в норме вес взрослого лабрадора составляет 38-40 килограммов. Пес с трудом ходил (о беге и речи не шло), не мог подняться по лестнице, страдал от сильной одышки из-за ожирения. К тому же у собаки были сильные опрелости на животе, а также огромные когти, из-за чего Хаммеру было больно наступать на лапы.

- А ведь пес еще молод. Ему всего 6 лет. И он хочет бегать, играть и гулять. Поэтому нам уже неважно было, как и почему собаку довели до состояния борова, а важно попытаться это исправить, - рассказывают зоозащитники.

ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ ВЕРНУТЬСЯ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

В первую очередь Юлия и Екатерина отвели пса на осмотр к ветеринару. На удивление, несмотря на лишний вес, почти все анализы Хаммера были в норме. Врач сразу предупредил, что собаке необходима строгая диета и двигательная активность, иначе лишний вес вызовет необратимые последствия для организма. Но и серьезные физические нагрузки могут быть смертельно опасны для собаки, поскольку сердечная мышца может не выдержать.

Сейчас Хаммер на строгой диете и обожает прогулки на улице. Фото: «ЛАБРиКО»

- Хаммера осмотрел фитнес-инструктор. Пока рекомендованы медленные прогулки, налаживать питания и низкокалорийный корм. Но главное, что у нас есть все шансы привести его в форму и вернуть к активной жизни, - рассказывают девушки.

Сам Хаммер безумно рад своей новой жизни – он счастливо барахтается на прогулке в снегу, словно впервые пробуя его на вкус, и даже уже может перевернуться на спину, хотя еще недавно даже не мог прилечь на бок. А совсем скоро (как только сбросит еще с десяток килограммов) Хаммер отправится на занятия в бассейн, которые обязательно помогут ему прийти в форму.

- Мы очень рады, что Хаммер попал к нам. Что у него есть шанс на новую и счастливую жизнь, - радуются зоозащитницы.