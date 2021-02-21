В Башкирии водитель на отечественном авто сбил 14-летнюю девочку

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили о ДТП, в результате которого пострадала 14-летняя девочка. Авария произошла в Куюргазинском районе. Подростка сбил 51-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2115.

По информации госавтоинспекции, это произошло в девятом часу вечера на первом километре автодороги Бахмут-Покровка. Уточняется, что девочка шла в попутном направлении в темное время суток. В результате происшествия ее госпитализировали в больницу.

Пресс-служба ведомства также передала, что девочка шла со своим другом в соседнюю деревню к бабушке. В настоящий момент устанавливаются причины ДТП.