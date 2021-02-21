В Башкирии самым холодным днем февраля станет воскрессенье

Метеорологи передали, что в Башкирии в воскресенье, 21 февраля, температура опустится до рекордно низких значений и упадет до -28 градусов. В частности, в Уфе утром похолодает с самого утра до -26 градусов. По ощущениям, уточняется в прогнозе, температура будто упадет до -29 градусов.

Весь день в столице республики будет идти небольшой снег, днем незначительно потеплеет до -20 градусов. К вечеру мороз усилится и похолодает до -25 градусов. Ночью температура опустится еще ниже до значения -28 градусов.

Потепление ожидается лишь в начале марта, ближе к следующим выходным.