Водитель, пострадавшая в смертельной аварии на трассе в Башкирии, за год нарушила ПДД 15 раз

фото: ГИБДД РБ

Вчера, 19 февраля, на трассе Ира-Магнитогорск в Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. При столкновении «Лады Гранта» и Toyota Highlander погибла 27-летняя пассажирка из первого авто.

По данным ГИБДД, за рулем отечественной легковушки сидела 23-летняя девушка из Оренбургской области, и только за минувший год она нарушила правила дорожного движения 15 раз. «В том числе один раз за управление транспортом в состоянии опьянения, а также два раза за отказ от прохождения медицинского освидетельствования», отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, в аварии также пострадали три человека: та самая водитель «Гранты», а также пассажиры из «Toyota»: 41-летняя женщина и ее 12-летняя дочь. Все были доставлены в ближайшую больницу.

Инспекторы ГИБДД составили административные материалы на ответственных за содержание дороги, а также назначили химико-токсикологическое исследование, чтобы выяснить, находились ли водители на момент аварии в состоянии опьянения.