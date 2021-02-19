В Башкирии при встречном столкновении легковушки и внедорожника погибла женщина и пострадал ребенок

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 19 февраля, на трассе Ира-Магнитогорск в Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения «Лады Гранта» и Toyota Highlander погибла женщина. Об этом сообщили сразу два ведомства – ГИБДД И МЧС.

Авария с летальным исходом случилась рядом с селом Бердяш. Всего в обеих машина находились шесть человек. Пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте, ее тело из салона автомобиля достали сотрудники МЧС.

Помощь медиков потребовалась водителю «Гранты». В иномарке травмы получили два пассажира, среди которых была 12-летняя девочка.

Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия.