Видео: уфимцев удивила незнакомка, гуляющая абсолютно голой в сильный мороз

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Сегодня утром, 18 февраля, на улице Ибрагимова в Уфе засняли абсолютно голую девушку. Несмотря на 20-градусный мороз, она спокойно шла по заснеженному тротуару и переходила проезжую часть, прикрыв причинное место руками. Запись прогулки неизвестной дамы была опубликована в телеграме.

Любопытно, но ни водители, ни пешеходы практически никак не отреагировали на нагую девушку. Разве что несколько автомобилистов достали телефоны и зафиксировали происходящее на камеру.

Пользователи в сети предположили, что уфимка или находилась под воздействием запрещенных веществ, или попросту проиграла спор.

Напомним, похожая ситуация случилась в Стерлитамаке. Правда, сезон тогда был далеко не зимний.