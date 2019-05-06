«Казалось, что все вокруг – мои галлюцинации»: интервью с девушкой, гулявшей обнаженной по Стерлитамаку

23-летняя Елена Костылева, гулявшая обнаженной по Стерлитамаку рассказала, почему она это делала.

Необычную картину могли наблюдать жители Стерлитамака 1 мая: по городским улицам разгуливала абсолютно обнаженная девушка и проклинала некоего Толика, который якобы накачал ее наркотиками. Зеваки с упоением снимали на телефоны, как девушка ползала на коленях по лужам, потом забралась на переднее сиденье маршрутной «Газели» и громко вопила на всю улицу, пока не приехали полицейские и не увезли нарушительницу общественного порядка в отдел. Соцсети пестрили возмущенными комментариями, а самые любопытные быстро вычислили, что Елене Костылевой (так зовут героиню видеороликов – ред.) не впервой появляться на публике голышом. 23-летняя девушка работает вебкам-моделью, чтобы прокормить себя и маленького ребенка.

«ДУМАЛА, ЧТО УЖЕ УМЕРЛА»

- Я была не в себе и думала, что уже умерла, - признается Елена в интервью с порталом Ufa1. – А все происходящее вокруг – всего лишь мои галлюцинации.

Девушка рассказала, что накануне вечером отправилась с подругой в ночной клуб, а оттуда поехала на квартиру к другу – тому самому Толику, между прочим известному диджею в Стерлитамаке. Елена уверяет, что не принимала никаких наркотиков, однако, в какой-то момент у нее начались сильные галлюцинации. Ей казалось, что подруга превращалась то в зебру, то в лань, а сам хозяин квартиры оборачивался тигром. Елену мучила жажда, но вода казалась ей отравленной, и вскоре она совсем выбилась из сил.

Девушка утверждает, что не принимала специально наркотики в тот день

ВОСПИТЫВАЛАСЬ В МОНАСТЫРЯХ

Также в беседе с корреспондентом портала девушка рассказала, что действительно одна воспитывает ребенка, поскольку отец малыша давно сидит в тюрьме, а также вынуждена подрабатывать вебкам-моделью, поскольку за это платят хорошие деньги и не запрещается законом.

Детство у Елены было непростым: родилась она в небольшом городке Пыть-Яхе на Севере в многодетной семье. Отца у девушки не было, а мать была «повернутой» на религии, поэтому воспитанием детей занималась бабушка.

Когда Елена училась во втором классе, мать выкрала ее перевезла в Казахстан, где девочка жила в монастыре и пасла коров, пока бабушка разыскивала внучку по всей России. Потом девочку перевезли в московский монастырь, откуда она уехала к родственникам в Крым, но мать снова выкрала девочку и отвезла в монастырь.

— В шестом классе я снова училась на Севере. Приехала за мной бабушка, постригла под мальчика и вывезла в Пыть-Ях по документам брата, - вспоминает девушка.

После учебы Елена отправилась учиться в Уфу, поскольку уровень жизни тут дешевле, чем на Севере, потом снова вернулась домой, а через несколько лет окончательно перебралась в Башкирию и обосновалась в Стерлитамаке.

«ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ – ТОЛЧОК К НОВОЙ ЖИЗНИ»

После того, как ролик с участием Елены разлетелся по соцсетям, появилась информация, что девушка вместе с мужем должна была лететь на Бали, но потратила 200 тысяч в клубе, поэтому отдых ей в ближайшее время не светит.

Впрочем, девушка рассказала, что из России она действительно уехала на следующий же день, но не к тропическому океану, а в Эстонию. И не с мужем, а со своим молодым человеком – в Прибалтике влюбленные собираются прожить как минимум три месяца. На вопрос, с кем останется ребенок, девушка предпочла не распространяться.

Кстати, к своей сомнительной «славе» Елена относится совершенно спокойно.

- Я не отчаиваюсь, всякое бывает. Чужое мнение меня никогда не волновало, так что это скорее толчок к новой жизни, к переменам, - смеется девушка.