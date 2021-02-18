Власти Башкирии объяснили смысл объединения УГАТУ и БашГУ

На фото - БашГУ

Сегодня, 18 февраля, в Уфе прошла пресс-конференция, посвященная объединению двух крупных республиканских вузов – УГАТУ и БашГУ. На главный вопрос – для чего необходимо слияние университетов? – ответил заместитель премьер-министра правительства Азат Бадранов.

По словам чиновника, одна из важнейших целей объединения – остановка текущей ситуации с миграцией абитуриентов в университеты других регионов – в том числе и те вузы, где произошла модернизация и объединение.

– Наши соседи [за счет федеральных проектов] накачивали ресурсно свои университеты, прошли этап объединения. […] Там совершенно иные возможности у этих университетов. А наши вузы довольствовались скромным базовым финансированием. Что мы получили: рост образовательной миграции, черную завить к регионам с федеральными и научно-исследовательскими университетами и отток абитуриентов. – заявил Бадранов. – Поэтому цель [объединения] – чтобы республика стала не экспортером кадров и людских ресурсов, а импортером, повышение научного потенциала (и качества жизни наших ученых и преподавателей) и выход в мировые и российские рейтинги.

Он добавил, что тема объединения возникла «не из-за того, что на Тукаева, 46 [адрес Дома республики] чиновникам делать нечего, а от острой необходимости перезагрузки наших университетов».

По словам Бадранова, «ряд уважаемых людей, ученых, бывших руководителей университетов» выступают против слияния вузов только потому, что мыслят «в рамках своего времени». «Большинство из них ушло на пенсию, из университетов еще до того, как закрутился процесс создания федеральных вузов и научных центров», – заключил чиновник.