Роспотребнадзор прокомментировал отмену всех концертов Элвина Грея в Татарстане

фото: инстаграм Элвина Грея

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала отмену всех концертов в республике башкирского певца Радика Юльякшина, известного широкой публике под псевдонимом Элвин Грей.

Напомним, 14 февраля музыкант заявил о том, что все его выступления на 2021 год в Татарстане по независящим от него причинам отменены. Поклонники тут же начали строить теории по поводу случившегося. Одна из них была связана с вмешательством Роспотребнадзора, который в январе оштрафовал лейбл Юльяшкина за нарушение антиковидных правил при проведении концерта в Казани.

Как сообщают наши коллеги из "КП-Казань", замглавы татарского Роспотребнадзора Авдонина опровергла эту версию, сказав, что надзорное ведомство не имеет к этому никакого отношения.

– Наверное, о причинах отмены лучше спросить у самого исполнителя, – отметила чиновница.