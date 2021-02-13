В Башкирии тело четырехмесячного мальчика прямо в квартире родителей

В Нефтекамске обнаружили тело четырехмесячного малыша.

Известно, что бездыханное тело малыша нашли по месту его жительства, в одной из многоэтажек в Нефтекамске. По данным источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, при первичном осмотре тела четырехмесячного мальчика эксперты не нашли видимых следов насильственной смерти.

Сейчас запутанной истории смерти малыша разбираются следователи. С места происшествия изъяли детское питание и бутылочку-соску, через которую кормили ребенка.

Похожий случай произошел летом 2020 года в Мелеузовском районе республики. Там родители обнаружили мертвой свою полугодовалую дочку.