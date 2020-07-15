В Башкирии обнаружен мертвым полугодовалый младенец

15 Июль 2020 2020-07-15T08:45:58+03:00

На теле малыша не было видимых телесных повреждений

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В частном доме одного из сел Мелеузовского района Башкирии было обнаружено тело мертвого младенца. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Умершим ребенком оказалась полугодовалая девочка. Ее без признаков жизни вечером 11 июля нашли родители. Они вызвали «скорую». Медикам оставалась только констатировать смерть малышки. На месте трагедии работали сотрудники МВД и следственного комитета. Правоохранители не заметили на ребенке каких-либо видимых телесных повреждений.

Тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские также изъяли детскую смесь – имеет ли она отношение к инциденту, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU