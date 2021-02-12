В Башкирии партию из 500 кг паштетов уничтожат из-за обнаружения в них африканской чумы свиней

фото: Россельхознадзор РБ

В Башкирии специалисты Россельхознадзора выявили очередную партию паштетов, зараженных африканской чумой свиней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пробы продукции из Белгородской области с датой производства 9 и 27 января поступили на исследование 8 февраля. Торговым точкам в республике запретили продавать паштеты до тех пор, пока их не проверят.

– По результатам анализа в паштетах с датой производства от 9 января обнаружен вирус африканской чумы свиней. Более 500 кг зараженной продукции изолирована и подлежит уничтожению, – заключили в Россельхознадзора.

Напомним, ранее Управление ветеринарии обнаружило геном африканской чумы свиней в печеночных паштетах, которые поступили в магазины Башкирии 4 января.