В уфимских магазинах обнаружены паштеты с геномом африканской чумы свиней

Чума в продукции была обнаружена в лабораторных условиях Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Специалисты Управления ветеринарии Башкирии обнаружили геном африканской чумы свиней в печеночных паштетах, привезенных в Уфу из Белгородской области. Опасная продукция была доставлена в торговые точки двух крупных сетей супермаркетов 4 января.

Геном вируса удалось найти при мониторинге в лабораторных условиях только 27 января. Часть партии паштетов уже была реализована. В региональной ветеринарии сообщили, что консервы изъяли из магазинов и направили на уничтожение.

– Данная продукция была распределена по торговым точкам для реализации в городах и районах республики. Общий объем поступившей продукции, зараженной африканской чумой, составляет 687,8 кг, – передали в Россельхознадзоре Башкирии. – Проводится утилизация путем сжигания до зольного остатка в мобильном инсенираторе […] Инспекторы Россельхознадзора с сотрудниками ГБУ «Уфимская городская ветеринарная станция» утилизировали зараженные продукты в объеме 511,5 кг путем кремации.

Напомним, об угрожающей Башкирии африканской чуме свиней заговорили еще в конце осени 2020 года. Тогда председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров отрапортовал, что очаги заболевания возникли в соседних с республикой регионах. К концу января ситуация осталась такой же напряженной. Экстренные службы Башкирии выставили ветеринарные посты, Минэкологии выделили дополнительно более 50 лицензий на отстрел диких кабанов, которые являются основными разносчиками чумы.