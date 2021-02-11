В Уфе 17-летний подросток обнаружил истерзанное тело своей матери

Следком Башкирии сообщил, что в Уфе 17-летний парень обнаружил тело своей матери в ее собственной квартире. В настоящий момент в ведомстве уже установили подозреваемого в убийстве. Им оказался 67-летний ранее судимый сожитель.

По данным следователей, тело подросток нашел в квартире на улице Муксинова в Уфе. Из квартиры, по его словам, пропал также телевизор и телефон, проинформировали в ведомстве. Позже было установлено, что убил женщину ее сожитель, который сознался в содеянном.

По предварительной версии, убийство произошло 4 февраля 2021 года. В тот день между жертвой и ее сожителем в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора. Потерпевшая выгоняла мужчину из дома по причине того, что он не работает и злоупотребляет алкоголем. Во время конфликта мужчина ударил свою обидчицу ножом несколько раз, после чего она скончалась.

Сначала фигурант уголовного дела, уточнили в Следкоме, решил скрыться, но после все же вернулся, прихватив из дома телевизор и телефон жертвы. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего расследуются.