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Парламент Башкирии собирается освободить многодетные семьи от платы за парковку

Речь идет о стоянках в деловом центре Уфы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парламент предложил освободить от платы за парковку многодетные семьи

Парламент предложил освободить от платы за парковку многодетные семьи

Депутаты башкирского парламента хотят сделать платную парковку на государственной и муниципальной землях бесплатной для многодетных семей. Пока от платы за стоянку по новому закону освобождены только инвалиды всех групп и ветераны Великой Отечественной войны.

– Мы предлагаем в качестве меры социальной поддержки дать такую возможность всем многодетным семьям, независимо от доходов. У других регионов есть подобный опыт, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

В парламенте подчеркнули, что речь здесь идет о платной парковке в деловом центре Уфы. Стоянок возле торговых центров законопроект не касается.

Напомним, в октябре 2020 года Госсобрание республики приняло закон, согласно которому в будние дни жителям республики придется платить за стоянку автомобилей на земле, находящейся в госсобственности.