Новый закон вступит в силу 15 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о платных парковках. Документ был опубликован на портале правовой информации 5 ноября. Новая норма вступит в силу спустя десять дней, то есть 15 числа.

Напомним, новый закон был принят региональным парламентом 29 октября: «за» проголосовали 86 депутатов, «против» – 14.

Согласно принятой Госсобранием Башкирии норме, в будние дни жителям республики придется платить за стоянку автомобилей на земле, находящейся в госсобственности. Парковка будет бесплатной первые 20 минут. На стоянках перед объектами спорта, образования, здравоохранения, культуры и государственной власти период бесплатного «простоя» составит один час.

После девяти часов вечера по будням, а также в выходные и праздники плата за парковку взиматься не будет. Право бесплатной стоянки в любое время представляется участникам Великой Отечественной войны и инвалидам.