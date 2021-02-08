Прокуратура начала проверку из-за отключения тепла в 32 домах Уфы после прорыва на трубопроводе

фото: мэрия Уфы

Прокуратура начала проверку по факту отключения теплоснабжения в 32 домах Уфы после прорыва теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, аварийная ситуация произошла сегодня утром, 8 февраля, на улице 50 лет СССР. Без центрального отопления остались три десятка жилых домов по улице Комсомольской, Малой Тихорецкой, проспекту Октября, а также лечебные учреждения, детсад и школа.

– На месте аварии ведутся восстановительные работы аварийной бригадой ООО «БашРТС», задействовано 13 единиц техники, – передали в прокуратуре.

По состоянию на 18:00 официальной информации о полной замене трубопровода на участке и запуске отопления в домах пока нет. Для попавших под отключение тепла горожан работают пункты временного размещения на базе школ № 97, № 49, лицея № 42.

Прокуратура Советского района открыла горячую линию по вопросам соблюдения законодательства в связи с произошедшим. Звонки принимаются по номеру 223-36-89.