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В Башкирии простились с многодетной матерью, которая разбилась на трассе вместе с дочками

Девочки выжили и сейчас находятся в больнице, после чего их заберет бабушка
Яна БАЗЕКИНА
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Молодую женщину сельчане вспоминают только добрым словом

Молодую женщину сельчане вспоминают только добрым словом

В Башкирии простились с 25-летней Гузель З. из села Бакалы, которая в минувший четверг вместе с двумя маленькими дочками попала в жуткую аварию на трассе. Напомним, тогда на автодороге «Белебей – Николаевка – Туймазы - Бакалы» столкнулись Hyundai Solaris и «Лада Калина», после чего иномарку вынесло на встречную полосу, и она влетела во встречный Daewoo Matiz, который спокойно ехал по своей полосе.

В «Матизе» находилась 25-летняя Гузель З., ее маленькие дочери 3 и 6 лет, которых она везла в детский сад, а также ее брат. От полученных травм молодая девушка скончалась на месте, а ее девочек и брата увезли в больницу. Мужа у Гузель не было, дочерей она растила и поднимала в одиночку. Теперь за малышками будет присматривать пожилая мать погибшей, которая до сих пор не может поверить, что ее любимой дочери больше нет.

- Не верится совсем. Чистый, добрый, светлый человек, такая умница. Рукодельница. Покойся с миром, родная наша, - скорбит близкая подруга погибшей Амира Т.

Без матери остались три маленькие девочки, за которыми сейчас будет присматривать бабушка

Без матери остались три маленькие девочки, за которыми сейчас будет присматривать бабушка

Гузель похоронили в ее родном селе Бакалы. По факту смертельной аварии до сих пор ведется разбирательство.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшей Гузель З.

ДТП