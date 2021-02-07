В Башкирии простились с многодетной матерью, которая разбилась на трассе вместе с дочками

Молодую женщину сельчане вспоминают только добрым словом

В Башкирии простились с 25-летней Гузель З. из села Бакалы, которая в минувший четверг вместе с двумя маленькими дочками попала в жуткую аварию на трассе. Напомним, тогда на автодороге «Белебей – Николаевка – Туймазы - Бакалы» столкнулись Hyundai Solaris и «Лада Калина», после чего иномарку вынесло на встречную полосу, и она влетела во встречный Daewoo Matiz, который спокойно ехал по своей полосе.

В «Матизе» находилась 25-летняя Гузель З., ее маленькие дочери 3 и 6 лет, которых она везла в детский сад, а также ее брат. От полученных травм молодая девушка скончалась на месте, а ее девочек и брата увезли в больницу. Мужа у Гузель не было, дочерей она растила и поднимала в одиночку. Теперь за малышками будет присматривать пожилая мать погибшей, которая до сих пор не может поверить, что ее любимой дочери больше нет.

- Не верится совсем. Чистый, добрый, светлый человек, такая умница. Рукодельница. Покойся с миром, родная наша, - скорбит близкая подруга погибшей Амира Т.

Без матери остались три маленькие девочки, за которыми сейчас будет присматривать бабушка

Гузель похоронили в ее родном селе Бакалы. По факту смертельной аварии до сих пор ведется разбирательство.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшей Гузель З.