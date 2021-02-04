«Растила и поднимала детей одна»: молодая мать из Башкирии трагически погибла на глазах дочерей

Совсем недавно Гузель отпраздновала свое 25-летие

Сегодня утром в Бакалинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП, унесшее жизнь молодой многодетной матери. Все случилось около 9 часов устра на 131-м километре автодороги «Белебей – Николаевка – Туймазы - Бакалы». Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением на дороге и столкнулся с попутной «Ладой Калиной», после чего от удара его вынесло на встречную полосу. Там уже иномарка влетела в Daewoo Matiz, который спокойно ехал по своей полосе, после чего обе машины отбросило в кювет.

На помощь пострадавшим бросились очевидцы, из искореженного Daewoo Matiz раздавался громкий детский плач. Молодая женщина, находившаяся за рулем, получила серьезные травмы и скончалась до приезда скорой помощи. А вот две девочки 6 и 3 лет, которые находились в салоне, отделались ушибами. Их увезли в больницу, и сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

Машина превратилась в груду измятого железа

- По факту аварии начато разбирательство. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - отметили в региональной Госавтоинспекции.

«СИРОТАМИ ОСТАЛИСЬ ТРИ ДОЧЕРИ»

Как оказалось, в Daewoo Matiz ехала семья из села Старые Балыклы – 25-летняя Гузель З., а также две ее дочери – шести и трех лет. Гузель торопилась отвезти детей в детский сад, чтобы потом отправиться на работу, но планы семьи были разрушены. У женщины есть еще старшая семилетняя дочь, где она находилась в момент аварии – пока неизвестно.

Знакомые погибшей рассказывают, что Гузель воспитывала дочерей одна без мужа, а помогала ей в этом мама. По всей видимости, заботу и опеку над осиротевшими в раз девочками также возьмет на себя бабушка. Вспоминают погибшую молодую мать тоже только добрым словом – заботливая, жизнерадостная, добрая, коммуникабельная, творческая личность и постоянная участница районных рукодельных выставок.

- Молодая совсем, ещё жить да жить... Девочек троих растить поднимать. Жизнь непредсказуема и порой жестока. Скорбим, выражаем глубокие соболезнования родным и близким, - грустит подруга Виктория М.

Молодая женщина души не чаяла в своих девочках

- Скорбим, соболезнуем семье, родным и близким. Забыть нельзя, вернуться не возможно, - скорбит Ольга Д.

Сейчас сельчане для дочерей и семьи погибшей объявили сбор. Если и вы хотите помочь осиротевшим девочкам, можете внести посильный вклад на карту мамы Гузель З., привязана к номеру 8(987)-495-58-96 (получатель Асия Дависовна).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей Гузель З.