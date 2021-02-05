Открыто новое здание внутреннего терминала аэропорта в Уфе

Фото со страницы Радия Хабирова Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 5 февраля, опубликовал на своих страницах в социальных сетях новость о том, что в Уфе официально открыли новое здание внутреннего терминала аэропорта «Уфа».

– Его сегодняшнее официальное открытие - большое событие. Разделить его с нами приехал руководитель Росавиации Александр Нерадько. Мы стараемся строить красиво и современно. Люди наши давно по миру ездят и хорошо научились разбираться в удобстве и красоте аэропортов. Наш новый терминал – не уступает лучшим из тех, что я видел, – отметил руководитель республики.

По его словам, после реконструкции в здании появился новый блок, просторные, светлые залы, современная зона выдачи багажа, комната матери и ребенка. Все помещения терминала, отметил он, приспособлены для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Радий Хабиров также проинформировал, что аэропорт считается одни из лучших в России и лидером по количество пассажиров в ПФО. В башкирской воздушной гавани, по данным главы, в настоящий момент работают полторы тысячи жителей Башкирии.