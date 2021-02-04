В Минэкологии прокомментировали жалобы жителей Уфы на неприятный запах

фото: Минэкологии РБ

В Минэкологии Башкирии прокомментировали жалобы уфимцев на неприятный запах на улицах города. В северной части республиканской столицы – на Вологодской и парке «Нефтехимиков» – специалисты ведомства выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода – в 1,1-1,8 раза. Похожая ситуация наблюдалась в период с 9:00 до 18:00 в сипайловском парке «Кашкадан».

Напомним, к вечеру 3 февраля информационно-диспетчерский центр Уфы принял 25 обращений от жителей пяти районов города. Они жаловались на сильный химический запах и смог. К 23:00, по уточненным данным, количество звонков от обеспокоенных горожан выросло до 57.

В Минэкологии РБ при этом не поступало никакой информации о внештатных ситуациях на промышленных предприятиях, которые потенциально могли бы стать причиной загрязнения.

В ведомстве отметили, что накоплению промышленных и автомобильных выбросов в воздухе могли поспособствовать «неблагоприятные метеорологические условия»:

– Температурная инверсия, туман […] создали условия для накопления всех видов вредных примесей в приземном слое атмосферы, в связи с чем наблюдалось ухудшение качества воздуха в районах города, – передали в Минэкологии. – В настоящее время погодные условия изменились, и […] с 12 часов 4 февраля режим неблагоприятных метеорологических условий снят.

Информация о жалобах жителей передана в Роспотреб Башкирии и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.